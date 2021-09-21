Sıfır araçta 'stokçuluk' iddiasına ilişkin harekete geçildi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama / 20.09.21

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Bir vatandaşın kendisine stokta araç kalmadı diyen otomotiv bayisinin Honda Civic marka otomobilleri stokladığını kamera kaydına aldığı görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Konuya ilişkin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi. Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirildiğini bildiren Bakan Muş, "Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır.Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir" ifadelerini kullandı.