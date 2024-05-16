ABD, Çin ve Rusya cephesinde yeni hesaplaşma aracı sosyal medya şirketleri oldu. Telegram CEO’su Pavel Durov, ABD merkezli sosyal medya şirketi Signal’in yöneticisinin CIA ajanı olduğunu iddia ederek güvenlik açığı konusunda dünyayı uyardı. Signal Vakfı’nın yöneticisi Katherine Maher’in geçmişi tek tek ortaya dökülürken istihbarat, yapay zeka ve teknolojinin ardından yeni cephe de sosyal medya şirketleri oldu. Peki, Signal’in arkasında CIA mi var? Signal Vakfı yöneticisi Katherine Maher’in istihbarat örgütleri ile ilişkisi ne? İşte, ABD-Rusya savaşında yeni cephenin şifreleri…