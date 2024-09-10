UEFA Uluslar B Ligi 4. Grupta mücadele eden A Milli Takımımız ikinci maçında İzlandayı 3-1 yendi. Millilerimiz 2. dakikada Kerem Aktürkoğlunun golü ile 1-0 öne geçti. 37de Victor Palsson skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devrede yine sahneye Kerem çıktı. Uzaktan attığı şutla kaleci Valdimarssonu mağlup etti. 88de yine Kerem bu kez Ardanın koşu yoluna doğru gönderdiği topla birlikte ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve fileleri havalandırdı ve farkı 2ye çıkardı. Bu sonuçla ay yıldızlılar grupta ilk 3 puanını alırken rakibini de 2016dan sonra ilk kez yendi. İşte Türkiye - İzlanda maçında yaşananlar...