İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen şike soruşturmasında CHPnin yeni skandalı patlak verdi. Torbalıspor-Çeşme Belediyespor takımları arasında oynanan ve kaybedenin bir alt lige düşeceği play-out mücadelesi öncesinde Torbalıspor oyuncuları Şamil Ünal, Durmuş Eroğlu ile futbol menajeri Ömer Bedioğlunun konuşmalarının tape kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Eroğlu, “Çeşme Belediyespor’a bu para kimden geliyor abi? Başkandan mı geliyor, yöneticiden mi geliyor?” diye sorarken, Bedioğlu ise, “Çeşme Belediye Başkanı’ndan geliyor. Siz de para alın. Cebinize para koyun en azından” diye yanıt verdi.