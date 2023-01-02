Adaylık kaosu, küçük hesaplaşmalar ve vizyonsuz kısır siyasetin gölgesinde sıkışan 6lıya destek Okyanus Ötesinden geldi. ABD merkezli Foreign Policy isimli dergi 2023 seçimlerine ilişkin yayımladığı zamanlaması manidar yazıda Türkiyede seçimler özgür ve adil olmayacak algısını yayıp, dünya kamuoyunu manipüle etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğanı hedef gösterip, 2023 seçimlerini kan banyosuna dönüşmeyi vaat eden bir ortam olarak tanımlayan Foreign Policynin tehdit dolu bu yaklaşımı büyük tepki topladı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.