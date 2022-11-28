Sıkışan, kendi arasında çekişmeye tutuşan, daha adayın Asını belirleyemeyen muhalefete Okyanus Ötesinden destek geldi. ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2023 seçimlerine yönelik dikkat çeken bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda Başkan Recep Tayyip Erdoğanın ve Cumhur İttifakının seçimleri kazanmasını en riskli durum olarak lanse eden Fitch, en olumlu sonucun muhalefetin kazanması halinde gerçekleşeğini iddia etti. Daha önce de büyüyen ve gelişen Türkiyeyi çarpıtılmış ekonomik veriler ile hedef alan Fitchin art niyetli yaklaşımı ve muhalefete alan açma girişimi böylelikle gözler önüne serildi.