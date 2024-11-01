Türkiye kritik bir sürece giriyor. Başkan Erdoğanın iç cephe vurgusu sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce DEMe el uzattı sonra teröristbaşı Abdullah Öcalana Çık PKKyı lağvet çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Öcalandan Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim mesajı geldi. PKK elebaşlarından Duran Kalkan ise süreci tıkayacak yönde mesajlar vererek aslında yıllardır teröristbaşı Öcalanı pazarlık malzemesi olarak kullandıklarını ortaya koydu. Kulislerde, İmralı’dan gelen açıklamanın Kandil’deki terör baronları tarafından emperyal çıkarlar uğruna sabote edildiği konuşuluyor. Ayrıca ABDnin sağladığı destekle ayakta kalmaya çalışan Kandil, terörü sürdürme çabasıyla hem Kürtleri hem de siyasi süreci rehin alıyor. Takvim.com.tr yıllardır emperyalist planlara figüranlık yapan Kandilin maskesini indiriyor...