Sinan Ateşin öldürülmesine ilişkin duruşma üçüncü gününde de devam ediyor. Davanın bugünkü celsesi Umut Ersoyun savunmasının alınmasıyla başlanacaktı ancak Ersoyun avukatının duruşmada olmaması nedeniyle avukat beyanlarına geçildi. Suat Kurtun avukatı Fuat Saatçıoğlu müvekkilinin hatıra binaen yardımcı olmak kastıyla Ateşin ofisine giriş ve çıkış saatlerini paylaştığını söyledi. Doğukan Çepin avukatı Emine Tosun ise Sinan Ateşin vücudundan çıkan bütün mermilerin Eray Özyağcinin silahından çıktığına dair bir bulgu olmadığı şeklinde savunma yaptı.