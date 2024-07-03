Sinan Ateşin öldürülmesine ilişkin 22 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk savunmayı tetikçi Eray Özyağci yaptı. Doğukan Çepin kendisine sadece Sinan Ateşi ayaklarından vurması talimatını verdiğini söyleyen Özyağci, Biz kaçarken Reisi vurduk diye bağırıyorlardı en son. Doğukan abi aradı olaydan bir saat sonra falan, Sinan Ateş ölmüş, ben sana ayaklarından vur demedim mi dedi. ifadelerini kullandı. Özyağci, emniyet sorgusunun ardından savcılıkta kendisine, MHPden iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım. şeklinde ifadeler kullanıldığını iddia etti. Bugün devam eden duruşmada da tansiyon yükseldi. Mahkeme başkanı müşteki avukatlarını salondan çıkarmak istedi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır salondan atıldı.