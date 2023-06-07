Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana destek veren Sinan Oğan, muhalefet kesimi tarafından hedef tahtasına konulmuştu. Katıldığı canlı yayında çarpıcı muhalefetin demokrasiyle bağdaşmayan tutum içerisinde hareket ettiğini ifade eden Oğan, seçim sürecinde çocukları dahil ailesinin tehdit edildiğini söyledi. Öte yandan Ümit Özdağın Kemal Kılıçdaroğlu pazarlığını açık eden Sinan Oğan, Sayın Ümit Özdağ ile son dakikaya kadar tüm bu süreçleri konuştuk. Ümit Özdağa sürpriz değil, ben Cumhur İttifakını destekleyeceğimi söyledim. Özdağ da AK Parti ile görüşmek istedi, görüşmede kendisinin içişleri bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için sayın Özdağ destek vermedi dedi.