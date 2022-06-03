Sınav sorularını çalıp rekabet uzmanı olan FETÖ'cüden bomba itiraflar: Soruları tencerede kaynattık! / 03.06.22

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütünün devlet kadrolarına sızmak için binlerce gencin hayallerini, umutlarını çalması, Edirnede yürütülen soruşturmada bir kez daha tescillenmiş oldu. Devlet kadrolarına sızan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Rekabet Kurumu çalışan H.A.nın itirafları bu kadarına da pes dedirtti. Ezberledikleri soruları apartmanda oturdukları için yakamadıklarını anlatan H.A., soruları mutfakta düdüklü tencere içerisinde haşladık, iyice parçalanınca da lavaboya döktük. Girdiğim sınavdan da 95 puan aldım dedi.