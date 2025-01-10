Sinema ve dizi sektörü son günlerde Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında iddiaları konuşuyor. İddiaların merkezinde yer alan Barımın ise sanat dünyasında nasıl bir tekel oluşturduğu, sistem dışına itilmiş sanatçıların itirafları sektörün içinde dönen oyunları ve manipülasyonları gün yüzüne çıkarıyor. Toplum, yıllardır izlediği dizilerin ve sanatçıların arkasındaki gerçeklerin de bir kurgu olduğunu öğrenirken sistem sadece ekonomik değil, ideolojik olarak da kitleleri etkilemek için kullanılıyor. İşte Takvim.com.trnin deşifre ettiği Ayşe Barımın kurduğu sanat camiasındaki tekelin detayları.