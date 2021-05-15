Sınır ötesindeki operasyonlarda ele geçirilen ABD silahları ortalığı karıştırdı! Akılalmaz savunma: Çekya'ya satıldı / 15.05.21

Son dakika haberi! Terör örgütü PKK’ya yönelik iç güvenlik harekâtlarında ve sınır ötesinde devam eden harekatlarda 297 adet ABD yapımı M-16 ve kısa namlulu M-15 piyade harp tüfekleri ele geçirildi. Ele geçirilen tüfeklerin seri ve kafile numaraları alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından ABD’ye iletildi. Sandıklar dolusu bu silahlarla ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ise garip bir savunma geldi. ABD resmi makamları, seri ve kafile numarası bildirilen silahların tamamının Çekya’ya satıldığını, buradan PKK’nın eline geçmiş olabileceğini belirttiler.