Suriyede 5 günde değişen denklemle aciz kalan Beşar Esad Şamdan öteye hükmü geçmeyen rejim konumuna geldi. Ankaranın uzattığı eli tutmayıp sahada PKK ile iş birliği yapan Esad, İdlibde fesatlık peşine düştü. 2.5 milyon kişinin yaşadığı bölgede Türkiye sınırlarına göç akını hedeflenen sinsi ve kahpe bir plan devreye sokulmak istendi. Nitekim İdlibe düşen rejim-Rus bombalarının altında da bu gerçeklik yatıyor. Öte yandan Ankara Aklını başına al Esad, vakit geçmiş değil uzattığımız eli tut diyerek Şama son uyarısını yaptı.