2023 CEV Avrupa Şampiyonasında tarih yazan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Finalde Sırbistan ile karşılaşan Filenin Sultanları 3-2lik setlerle kazandı ve Dünya Şampiyonluğunun ardından Avrupanın da en büyüğü oldu. Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanlarını Başkan Erdoğan tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanlarını canıgönülden tebrik ediyorum. ifadelerini kullandı.