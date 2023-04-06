Kemal Kılıçdaroğluna ilk destek veren HDPKK bölücük vaatlerinde vites yükseltti. Daha önce de 100 yıllık Cumhriyeti değiştireceğiz diyen Sırrı Sakık bu kez kirli pazarlığı ifşa etti. Cumhuriyeti bir kez daha hedef alan Sakık, terörist başı Öcalana özgürlük çağrısında bulunurken, Kılıçdaroğluna kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyuna deklare etmesi gerektiğini söyledi. Bu sözlerin ardından sessizliğe gömülen Kılıçdaroğluna AK Partiden tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür. ifadeleriyle tepkisini gösterdi.