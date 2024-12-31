DEM heyeti İmralıda teröristbaşı Abdullah Öcalanla görüştü. 3 saatlik görüşmede 2 devlet görevlisi not tuttu. İmralı heyetinde bulunan DEMli Sırrı Süreyya Önder, A Habere konuştu. Eski süreçlerden çok daha umutluyum diyen Önder, 2025te açıklama yapacaklarını dile getirdi. Öte yandan DEM kulislerinde İmralıya bir ziyaret daha konuşuluyor. Hem Pervin Buldan hem de Sırrı Süreyya Önder, Öcalanla bir görüşme daha yapabileceklerin işaret etti. TBMMdeki partililerle yapılan görüşmelere Ahmet Türk de iştirak edecek.