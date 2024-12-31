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Sırrı Süreyya Önder'den "İmralı" açıklaması! Öcalan'la ne konuştular? "Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız" / 31.12.24

Sırrı Süreyya Önder'den "İmralı" açıklaması! Öcalan'la ne konuştular? "Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız" / 31.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Sırrı Süreyya Önder'den "İmralı" açıklaması! Öcalan'la ne konuştular? "Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız" / 31.12.24

Takvim 01:59
02

CIA yolunu yaptı YPG Tel Aviv'e sığındı! İsrail devlet televizyonuna yalvardılar: "Türkleri durdurun, Trump'ı ikna edin, bizi destekleyin" / 31.12.24

Takvim 03:16
03

Fenerbahçe'den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor / 31.12.24

Takvim 05:31
04

İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası / 31.12.24

Takvim 02:17
05

Galatasaray'dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak'ta Aslan olacak / 31.12.24

Takvim 03:02
06

İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! "Hazırım" diyen Öcalan niye "PKK silah bıraksın" çağrısı yapmadı? Meclis'le pazarlık niyeti / 31.12.24

Takvim 06:58
07

Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete'de! Kim ne kadar ödeyecek?

Takvim 07:14
08

Türkiye'nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'den itiraf dolu sözler / 31.12.24

Takvim 02:31
09

Biden'dan giderayak tehlikeli manevra: Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım talimatı verdi / 31.12.24

Takvim 02:43
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