İmralıdan gelen Çağrı yapmaya hazırım mesajı sonrası DEMdeki çatlak sesler sabotaja başladı. DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Barış olmazsa her yer Gazze olur diyerek tehditler savurdu. Süreci tıkamaya yönelik yapılan bu açıklamaya İmralıya giden heyette bulunan Sırrı Süreyya Önderden yanıt geldi. Önder, Biz barışı bereketle ve rahmetle tarif etmekten yanayız. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin diyerek Hatimoğullarına ayar verdi. Öcalanın da DEM eş genel başkanları için İmralıya gelmesinler dediği öne sürüldü.