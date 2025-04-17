DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kalbinde yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyatı 12 saat süren Önderin kalbinin 2 kez durduğu öğrenildi. Ameliyata katılan doktorlar Sırrı Süreyya Önderin son durumunu açıkladı. Hayati tehlikenin devam ettiğini belirten doktorlar hem kalp krizi hem de aort damarında yırtık yaşandığını belirterek, Riski son derece yüksek bir ameliyat yapıldı dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Önderi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, Önderin Terörsüz Türkiye sürecindeki kararlı duruşuna dikkat çekerek, Sırrı Beyin verdiği katkı çok kıymetli ama eminim onun da en büyük arzusu sürecin akamete uğramadan hedeflere ilerlemesi olacaktır. ifadelerini kullandı.