Sırrı Süreyya Önderin kalp rahatsızlığının ardından İmralı heyetinde başka bir isim olacağı iddia edilmişti. Merak edilen konu hakkında DEM Partiden açıklama geldi. Açıklamada, Önderin İmralı heyetinde yer almayacağı ve yerine başka bir ismin geleceği yönündeki iddiaları yalanladı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşme hakkında da açıklama yapan DEM Partiden Sırrı Süreyya Önderin sağlık sorunu ve Pervin Buldanın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır. ifadelerine yer verildi. Peki Sırrı Süreyya Önderin sağlık durumu nasıl? Kardeşi Ali Önder hastane önünde basın açıklamasında bulundu.