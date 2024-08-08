Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde 7 aylık aranın ardından dün toplandı. Toplantıda gündemin en önemli maddesi Gök Vatan savunmasında önemli bir rol üstlenecek Çelik Kubbe Projesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe Projesinin savunma sanayii firmalarının ortak çalışmalarıyla yürütüleceğini belirterek, sistemin yapay zeka destekli olarak faaliyet göstereceğini ifade etti. Çelik Kubbenin ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi yerli firmaların ortaklaşa çalışmalarıyla yürütüleceği bildirildi. Peki, sistem nasıl çalışacak? Hangi savunma sanayi sistemlerini kullanacak? İşte yerli ve milli sistemlerin kullanıldığı Çelik Kubbe.