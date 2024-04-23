Trendyol Süper Ligin 33. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması 2-2 tamamlandı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasarayın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü. Karşılaşmaya Sivassporun kazandığı penaltı pozisyonu damga vurdu. Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Sporda şampiyonluk yarışını ve penaltı pozisyonuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Lig bitti abi, Galatasarayın şampiyonluğu hayırlı olsun. dedi. Peki, Sivasspor lehine VARın verdiği penaltı kararı doğru mu? İşte Toroğlunun açıklamaları.