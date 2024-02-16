Türkiyede toplumsal olarak acı duyulan ne kadar olay yaşandıysa hep birileri provokasyon malzemesi yapmak için pusuda bekledi. FETÖnün hep şeytanlığın merkezinde olduğu algı operasyonları bu kez Erzincan İliçteki altın madeninde yaşanan toprak kaymasında sahnelendi. “Kızıl Deli Kahin” adındaki bir sosyal medya kullanıcısının olayı 5 gün önceden bildiği iddia edilerek, CHP medyasında manşetlere çekildi. Ancak işin aslının pek öyle olmadığı ortaya çıktı. Hatta söz konusu paylaşımlara bakıldığında yaşanan felaketin bir sabotaj olma ihtimali dahi var. Peki gerçekten kim bu Kızıl Deli Kahin? Şeytan ‘Kahin’in paylaşımlarında gizli. Takvim.com.tr işin aslını araştırdı. İşte detaylar...