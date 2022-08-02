Siyaset arsızı hizmet hırsızı CHP! Şimdi de Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği konut projesini sahiplendiler: Akla ziyan açıklama / 02.08.22

Hizmet hırsız CHP, hükümetin hayata geçirdiği projelere çökmekten bir türlü vazgeçmiyor. Kemal Kılıçdaroğlunun Başkan Erdoğanın müjdesini verdiği KYK düzenlemesine sahip çıkmasının ardından bir benzeri skandala CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin imza attı. Çökme siyasetinde Genel Başkanının yolundan giden Tekin, 81 ile 150 bin konut projesinin açıklanmasının ardından Daha bu sabah yazdığım şeyi Erdoğan akşam açıkladı. Bizi takip etmeye devam edin ifadelerini kullandı. CHPlilerin bu tarz akıllara ziyan açıklamaları tepkileri de beraberinde getirdi.