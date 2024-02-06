CHP asrın felaketinin yıl dönümünde kirli bir algı operasyonuna soyundu. Kırpılmış video servis eden fondaş medya Başkan Erdoğanın Hatay Belediyesi AK Parti’de değil diye yardım yapılmadı dediğini iddia ederek bir yalanı köpürttü. Ekrem İmamoğlu ise kırpılmış videoyu vasat siyasetine meze ederek Başkan Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı. AK Parti bu rezalete kayıtsız kalmadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İmamoğlunun agorafobiye yakalandığını belirterek Kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor. Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet yapmak hangi bilimin konusudur? dedi.