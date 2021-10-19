"Siyasi cinayetler işlenebilir" diyen İP'li Koray Aydın: Elimde bilgi belge yok siyasi tecrübeme dayanarak konuştum / 19.10.21

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı bir konuşmada "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” ifadelerini kullanırken, bazı milletvekilleri ve siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulunmuştu. İYİ Partili Koray Aydın dün soruşturmayı sürdüren Başsavcıvekilini arayarak, bilgi verdi. Savcı, Aydın’a “söz konusu iddialara ilişkin bilgi, belge ve duyumlarınız nelerdir” sorusunu yöneltti. Aydın da, eski MİT mensupları Mehmet Eymür ve Cevat Öneş’in kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve siyasi tecrübesine dayanarak konuştuğunu söyledi. Elinde söz konusu iddialara ilişkin belge ve bilgi bulunmadığını belirten Aydın’ın siyasi cinayetler olacağına inanmadığını da söylediği ifade edildi. İfade vermeyeceği öğrenilen Aydın’ın savcılığa dilekçe sunacağı kaydedildi.