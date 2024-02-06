Türkiye 6 Şubat sabahına deprem felaketiyle uyandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler, 11 ilimizde birden büyük yıkıma neden oldu. Devletin tüm imkanları bölge için seferber edilirken siyasi yağmacılığa değil milletle kucaklaşmaya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıkımın yaşandığı illeri tek tek ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti. Depremin birinci yıl dönümünde ise depremzede vatandaşlarımız asrın felaketinde yaşadıklarını ve devletin orada olduğunu anlattı...