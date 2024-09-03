UEFA Avrupa Liginde adını lig aşamasına yazdıran temsilcimiz Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile eşleşmesinin ardından siyonist lobi devreye girerek kirli bir provokasyon sahnelemeye başladı. İsrail basını alçak tarafsız saha iddiasını ortaya atarken tepkiler peş peşe geldi. Öte yandan UEFAnın nasıl bir duruş sergileyeceği ise büyük merak konusu oldu. Peki Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşması tarafsız sahada mı oynanacak? Spor Yazarı Haldun Domaç, A Haber ekranlarında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...