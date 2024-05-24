Gazzeye destek veren ve İsrailin soykırım yaptığını söyleyen İsrailli tarihçi Ilan Pappe, ABD kanalında Filistin gerçeklerini yüzlerine vurdu. Katil İsrailin toprak hırsızlığı yaptığını vurgulayan Pappe, İsrail, 1948 ile 1967 arasında, İsrail vatandaşları oldukları iddia edilen Filistinli azınlıktan köyleri tahliye etmeye devam etti. İsrail, Haziran 1967deki Altı Gün Savaşı sırasında 300.000 Filistinliyi sınır dışı etti. Ve Haziran 1967den bugüne kadar, bir şekilde yaklaşık 600.000 Filistinli, İsrail tarafından yerinden edildi ve kökünden söküldü. Ve elbette, şu anda 1948deki etnik temizliği bile geride bırakan bir etnik temizlik vakasıyla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Öte yandan Pappe, Gazzeyi desteklediği için ABDnin Detroit Metropolitan Havaalanında FBI tarafından sorguya çekildiğini ve 2 FBI ajanı tarafından 2 saat nasıl sorgulanarak telefondan bilgilerinin kopyalandığını açıkladı. İşte detaylar...