Terör devleti İsrail’in 7 Ekimden bu yana Gazzede düzenlediği saldırılarına karşı Başkan Erdoğan her seferinde zulme ve zalime karşı dik duruş sergilemeye devam ediyor. Başkan Erdoğanın katil İsrail’e olan net tavrı da İsrailin Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ı da rahatsız etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğanı ölümle tehdit eden Katz, bugün de skandal bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğanı alçak bir şekilde hedef alan Katz’ın alçak paylaşımına Türkiye adeta ayağa kalktı.Sosyal medyada bakanların yanı sıra milyonlar #ErdoğanınYanındayız etiketiyle Başkan Erdoğan’a destek verdi.