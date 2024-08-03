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Siyonist Yisrael Katz Başkan Erdoğan'a alçakça saldırdı! Türkiye ayağa kalktı: Erdoğan'ın yanındayız / 02.08.24

Siyonist Yisrael Katz Başkan Erdoğan'a alçakça saldırdı! Türkiye ayağa kalktı: Erdoğan'ın yanındayız / 02.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Siyonist Yisrael Katz Başkan Erdoğan'a alçakça saldırdı! Türkiye ayağa kalktı: Erdoğan'ın yanındayız / 02.08.24

Takvim 03:45
02

Tel Aviv'de Türk bayrakları Haniye için yarıya indi siyonist bakanlar kudurdu! İsrail'e sert tepki: "Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" / 02.08.24

Takvim 02:49
03

İsrail diken üstünde! Savaş için tarih verildi: Binlerce roket atılabilir! Eş zamanlı ve koordineli olacak / 02.08.24

Takvim 06:57
04

İsrail'den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında! / 02.08.24

Takvim 02:59
05

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail'e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız / 02.08.24

Takvim 03:07
06

Instagram'a erişim engeli getirildi! Engelin sebebi ne? Resmi açıklama geldi: Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz / 02.08.24

Takvim 06:22
07

Süper Kupa öncesi 11'ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst'tan sürpriz kararlar / 02.08.24

Takvim 05:50
08

Tarihi takasın arka planı: Kimler Türkiye'den yardım istedi? Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü! / 02.08.24

Takvim 05:07
09

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'tan yeni skandal: Başkan Erdoğan'a iftira atıp Ekrem İmamoğlu'na destek verdi / 02.08.24

Takvim 06:19
10

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden Sadık Albayrak'a ziyaret / 02.08.24

Takvim 01:06
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