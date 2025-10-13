İsrail ile Hamas arasında varılan Gazzedeki ateşkes ve esir değişimi anlaşması sonrası gözler bir kez daha tarihi gerçeklere çevrildi. Yapılan anlaşma gereği Gazzedeki görev gücünde Türk askerinin olması beklenirken MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır. açıklamasında bulundu. Filistin ve Gazzedeki yönetimlerin tarihini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, Yahudi tarihçiler, Filistin ve Kudüs’ü tarih boyunca uzun süre kendileri yönetmişler ve büyük imparatorluklar kurmuşlar gibi bir hava ve algı yaratırlar. Halbuki Filistin’i yaklaşık 800 yılla en uzun süre yöneten Türklerdir. Tarihteki en büyük Yahudi Krallığı da Osmanlı’nın Kudüs Sancağı büyüklüğündedir. ifadelerini kullandı.