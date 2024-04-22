Türkiyenin askeri harekatı öncesi PYD elebaşı Salih Müslimi Misak-ı Milli hazımsızlığı tuttu. Müslim, Türkiyeyi tehdit olarak gördüklerini dile getirip Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojavadan başlatılmak isteniyor dedi. Müslimin Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz sözleri ise terör örgütünün çaresizliğinin vesikası oldu. Öte yandan PYD elebaşı Haması hedef alıp Yahudiler Orta Doğunun realitesi. Biz Yahudilerle çelişmeyi kabul etmeyiz diyerek siyonizmin maşası olduğunu gösterdi.