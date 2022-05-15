Skandal bildiri! CHP'li belediye başkanları devlete 'katil' deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdi / 14.05.22

Hizmeti bir kenara bırakıp algı siyasetini benimseyen, başlarını Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın çektiği CHPli 11 Büyükşehir Belediye Başkanının Mersinde bir araya gelerek yayımladığı deklarasyon büyük tepkiyle karşılandı. Söz konusu skandal bildiride Ermeni soykırımı yalanına sığınan, devlete katil deyip Sakine Cansız isimli teröriste destek veren Kanas Canan lakaplı Canan Kaftancıoğluna destek verildi. Tüm bu tartışmalar ve CHPli belediye başkanlarının yayımladığı skandal bildirinin ışığında Canan Kaftancıoğlunun kirli geçmişini sizler için derledik.