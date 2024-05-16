Son dakika haberleri... Yerel basında çıkan haberlere göre, Slovakya Başbakanı Fico vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ficoya Bratislavanın 182 mil kuzeyindeki Handlova kasabasındaki bir toplum merkezinin önünde dururken ateş açıldığı belirtildi. Saldırganın yakalandığı bildirilirken Ficonun ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kanlı suikast girişiminin görüntüleri ortaya çıkarken, Başkan Erdoğan saldırıyı kınayarak, Sayın Ficoya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi.