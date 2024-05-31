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Slovenya Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı / 30.05.24

Slovenya Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı / 30.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Slovenya Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı / 30.05.24

Takvim 03:54
02

Gastronomi dünyasının önemli temsilcilerinden UNESCO’ya çağrı: "Sanat olarak tanımalı" | Ünlü şef Somer Sivrioğlu: "Hedef dünyada ilk 3" / 30.05.24

Takvim 06:43
03

Kripto para hakkındaki kanun teklifi Meclis komisyonundan geçti | Zimmete kripto para geçirene 20 yıla kadar hapis cezası

Takvim 04:59
04

Hamas, Gazze'ye saldırıların durması halinde 'tam bir anlaşmaya' hazır olduğunu duyurdu | Soykırımcı yine yan çizdi / 30.05.24

Takvim 04:53
05

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in 'çürük okul' provokasyonu elinde patladı: Kendi memleketinden bihaber! / 30.05.24

Takvim 01:37
06

FETÖVARİ kumpas soruşturması! Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı! / 30.05.24

Takvim 07:32
07

Katil Netanyahu'dan alçak ifadeler! Fransa'dan soykırıma destek istedi: Biz kaybedersek siz de kaybedersiniz, kazanırsak kazanırsınız! / 30.05.24

Takvim 05:59
08

SİBERGÖZ-42 operasyonu | Aşkım Kapışmak nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı! / 30.05.24

Takvim 02:43
09

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü / 30.05.24

Takvim 01:01
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