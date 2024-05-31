Slovenya hükümeti Filistin Devletini tanıma kararı aldı. İspanya, İrlanda ve Norveçin Filistini resmen tanıdıklarını duyurmalarının ardından Slovenya Dışişleri Bakanı Filistini tanımanın ahlaki bir görev olduğunu söylemişti. Slovenyanın kararının ardından Birleşmiş Milletlerde Filistini tanıyan ülkelerin sayısı 146ya yükseliyor. Öte yandan Filistini egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıyan Bakanlar Kurulu kararı, 4 Haziran Salı günü Slovenya parlamentosunda oylanacak. Slovenya hükümetinin kararının ardından Slovenya Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı.