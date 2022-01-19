Son 54 yılın en şiddetlisi! Gaziantep'te karla mücadele sürüyor! TAG Otoyolu ulaşıma açıldı mı? / 19.01.22

Son dakika haberi... Gaziantepte dün başlayan etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tarsus-Adana-Gaziantep TAG Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken yaklaşık 2900 kişi bölgede mahsur kaldı. Mahsur kalınan isimler yapılan çalışma neticesinde bölgeden kurtarıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, A haber canlı yayınında ise vatandaşlara çağrı yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, TAG Otoyolunun Nurdağı kısmında inceleme yaptı. Şahin, İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız. dedi.