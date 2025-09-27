Son dakika haberi! CHPdeki şaibeli kurultay ve İstanbul Kongresinde yapılan skandalların ardından parti yolsuzluk yapan ihale çetelerinin karşısında duranlara karşı savaş açtı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş ile 4 üyenin partiden ihracına karar verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHPli Tekin, İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır. diyerek suça bulaşmış kişiler tarafından ihraç edildiklerini ifade etti.