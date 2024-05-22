Trendyol Süper Ligde Galatasarayı 1-0 yenerek şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, pazar akşamı İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı karşılaşmadan zaferle ayrılmayı arzu eden sarı lacivertlilerde kulaklar bir yandan da Konyada olacak. Galatasarayın yenilmesi halinde kutlamalar başlayacak. Yönetim seçimden galibiyetle ayrılır ve görevine devam ederse aalcağı isimler konusunda da girişimlerini sürdürüyor. İlk transfer de belli oldu. Bonservisi ortaya çıktı. Detaylar haberimizde yer alıyor.