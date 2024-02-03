SON DAKİKA HABERLERİ | Hafize Gaye Erkanın görevden alınması sonrası Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Karara göre, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesi gereğince görevden alındı. Bu suretle boşalan TCMB Başkanlığına 1211 sayılı Kanunun 25. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Peki Dr. Fatih Karahan kimdir? İşte detaylar...