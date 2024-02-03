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SON DAKİKA HABERLERİ | Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu / 03.02.24

SON DAKİKA HABERLERİ | Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu / 03.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

SON DAKİKA HABERLERİ | Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu / 03.02.24

Takvim 02:23
02

Ramazan Pişkin cinayetinde yeni gelişme | Katil Erkan Baykut tutuklandı! Skandal savunma... / 03.02.24

Takvim 05:26
03

Murat Kurum'un "Emekçileri ezdirmeyeceğiz" sözü panikletti! İmamoğlu'ndan riyakarlık: 5 yıldır unuttuğu çalışanları seçim ağzı hatırladı / 03.02.24

Takvim 03:12
04

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 03.02.24

Takvim 06:53
05

Usta Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Hep yerli durdu... Filistin davasının sesi oldu / 03.02.24

Takvim 07:29
06

İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray / 03.02.24

Takvim 05:03
07

Bursa'da STK'larla buluşma! Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu / 03.02.24

Takvim 06:37
08

Ciner'in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı / 03.02.24

Takvim 03:25
09

NATO vizesi sonrası Başkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında kritik görüşme! İletişim Başkanlığı duyurdu / 03.02.24

Takvim 01:02
10

SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama / 03.02.24

Takvim 04:22
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