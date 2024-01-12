ABD ve İngiltere Yemende Husi hedeflerine hava saldırıları başlattı. Yemenin başkenti Sanadan patlama sesleri yükseldi. ABD ve İngiltere ordu kuvvetleri, Husileri hedef alan saldırılarında savaş uçakları ve Tomahawk füzelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollandanın da desteğiyle Yemende Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi dedi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Husi askeri kabiliyetlerini zayıflatmak ve küresel deniz taşımacılığını korumak amacıyla ABD ile birlikte orantılı eylemde bulunduk şeklinde konuştu.