Son dakika haberi… Yargıtay 3. Ceza Dairesi, gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesinin hakkında ihlal kararı verdiği Can Atalay kararında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu gündeme bomba gibi düştü. Peki AYMnin verdiği hak ihlali nelere yol açacaktı? Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise, gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesinin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay kararında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu sosyal medyada gündem oldu. Gazeteciler, aktivistler, hukukçular ve sosyal medya kullanıcıları Yargıtay’a destek verirken Anayasa mahkemesini eleştirdiler. Kısa süre içerisinde AYM yeniden yapılandırılmalı etiketi Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu.