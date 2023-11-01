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SON DAKİKA I İstanbul'da büyük operasyon: Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Polislere verilen sarı zarfın içinde ne yazıyordu? / 01.11.23

SON DAKİKA I İstanbul'da büyük operasyon: Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Polislere verilen sarı zarfın içinde ne yazıyordu? / 01.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

SON DAKİKA I İstanbul'da büyük operasyon: Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Polislere verilen sarı zarfın içinde ne yazıyordu? / 01.11.23

Takvim 01:19
02

Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar! Öğrencilere burs KOBİ'lere kredi müjdesi: İsrail ve Batı'ya sert tepki / 01.11.23

Takvim 33:31
03

Konut ve ikinci el araba satışta aldatıcı ilanlara karşı Elektronik Doğrulama Sistemi! Bugün devreye girdi 100 bin TL cezası var

Takvim 01:25
04

Danıştay trol savcı Özcan Muhammed Gündüz için göreve iade kararı vermişti! HSK harekete geçti / 01.11.23

Takvim 02:06
05

Soykırımcı İsrail 6 ton bombayla Gazze'deki Cibaliye Kampı'nı vurdu! En az 100 şehit var | Katil İsrail’den katliam itirafı / 01.11.23

Takvim 01:13
06

Asgari ücrete enflasyon zammı: Açıklamalar hangi tutara işaret ediyor? Maaş artışı nasıl belirlenecek? Maliyeti ne kadar olacak?

Takvim 01:02
07

Joe Biden Netanyahu'nun kontrolünü kaybetti! Katil Netanyahu hakkında dikkat çeken analiz: Narsist, paranoyak / 01.11.23

Takvim 00:51
08

Hukukçular İsrail dehşetini tek tek anlattı: Netanyahu ve İsrail hükümeti yargılanmalı / 01.11.23

Takvim 01:01
09

CHP'li Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Şehzademiz nerede şimdi, hangi kafeste? / 31.10.23

Takvim 00:55
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