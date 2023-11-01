Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiyenin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Kahvesine altın tozu atan, her fırsatta zenginliğini göze sokmaya çalışan Polat ailesi ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçmişti. Son dakika bilgisine göre, Engin Polat ile Dilan Polat’ın İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen Polat ailesinin ortaya çıkan görüntülerinde Engin Polatın bacak bacak üstüne attığı sırada polis tarafından uyarılması dikkat çekerken, gece saat 03:00te 150 polisin eline verilen sarı zarf detayı da merak uyandırdı.