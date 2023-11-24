Son dakika haberleri... AFAD, merkez üssü Malatyanın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Saat 17.46da meydana gelen depremin 6.99 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Öte yandan 3 dakika arayla Malatyada 4.7lik bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep illerinde de hissedilen sarsıntı büyük endişeye neden oldu. Deprem sonrası A Habere açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum oluşmadığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından başta AFAD olmak üzere saha çalışmalarının başladığını açıkladı. İşte 23 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...