Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Ligde yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Galatasaray, birçok oyuncu için görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılıların şampiyonluğu kazandıktan sonra kadrosunu güçlendrirmek üzere yapacağı hamleler şimdiden merak konusu. Gündemin ana maddesinde ise forvet var. Mauro Icardinin yanıa yeni bir yıldız almayı hedefleyen teknik heyet ve yönetim, 12inci yabancı hakkını da bu bölgede kullanacak. Listedeki isimlerden biri de Süper Ligin eski gol kralı.