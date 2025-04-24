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Son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kumburgaz fayına dikkat! Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı! / 23.04.25

Son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kumburgaz fayına dikkat! Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı! / 23.04.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kumburgaz fayına dikkat! Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı! / 23.04.25

Takvim 07:30
02

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'ı istiyor! Transferde bomba / 23.04.25

Takvim 07:12
03

A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun / 23.04.25

Takvim 01:26
04

CANLI TAKİP | İstanbul’da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı / 23.04.25

Takvim 00:28
05

Dünya son dakika koduyla duyurdu canlı takip ediyor! İstanbul’da peş peşe depremler / 23.04.25

Takvim 01:40
06

Başkan Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması: "Şimdilik sıkıntılı bir durum bulunmuyor" / 23.04.25

Takvim 04:43
07

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 23 Nisan'da verdiği ilk konseri dinledi / 23.04.25

Takvim 01:52
08

Türkiye Yüzyılı Osaka'da: Japonya'da Türk pavilyonuna büyük ilgi!

Takvim 02:12
09

Başkan Erdoğan sahada: AFAD'daki kriz merkezinde brifing! Devletin tüm birimleri 7/24 teyyakuzda / 23.04.25

Takvim 02:11
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