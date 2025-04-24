İstanbulda meydana gelen peş peşe depremler büyük paniğe neden oldu. Vatandaş sokaklara dökülürken uzmanlar İstanbul depremini yorumladı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz fayına dikkat çekti. Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise bu depremin iyiye işaret olduğunu iddia etti. Sözbilir, Deprem bu şekliyle eğer tamamlandıysa ucuz kurtulduk diyebiliriz aslında. dedi. Peki son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...