8li terör koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı CHPli Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mart 2023te Bu kürsüde son kez konuşuyorum dediği TBMMdeki Meclis grubuna Genel Başkan sıfatıyla 13 Haziran 2023te geri döndü. Bu süreçte vekilliğini de kaybeden CHP liderine konuşmasına başlamadan önce CHP sıralarından Neden kaybettiniz? sorusu sorulurken Kılıçdaroğlu, kendisini istifaya davet eden CHPli gazetecileri hedef aldı. İsim vermeden kendisini istifaya davet edenleri satılmış diyen Kılıçdaroğlu, Kalemini satan, onurlu davranmayan, kendini savcı ve yargıç ilan edip karar verenlerin gazeteciliğini sorgularım ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna Hangi kanaldan geliyorsunuz şeklinde karşılık verdi.