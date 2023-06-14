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"Son kez" demişti Kemal Kılıçdaroğlu yine kürsüde! Kuyusunu kazmaya çalışan gazetecilere fena salladı / 13.06.23

"Son kez" demişti Kemal Kılıçdaroğlu yine kürsüde! Kuyusunu kazmaya çalışan gazetecilere fena salladı / 13.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

"Son kez" demişti Kemal Kılıçdaroğlu yine kürsüde! Kuyusunu kazmaya çalışan gazetecilere fena salladı / 13.06.23

Takvim 04:01
02

İşin özü delege! Ekremcilerin 'Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz' karamsarlığı: Fatih Portakal'dan tepki çeken "Hz. Ali çıksa yenemez" sözleri / 13.06.23

Takvim 03:48
03

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifa sorusuna cevap: "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" / 13.06.23

Takvim 01:41
04

İmamoğlu Başakşehir'deki fabrika yangınına 70 saat sonra geldi! Kendisine tepki gösteren vatandaşı umursamadı / 14.06.23

Takvim 01:42
05

İBB'den İstanbul'da suya zam! İşte yeni tarife... / 14.06.23

Takvim 03:08
06

Melek Mosso millete hakaret etti! Kendisine yapılınca soluğu savcılıkta aldı / 14.06.23

Takvim 04:17
07

CHP'de değişim sancısı! "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya gidiyor / 14.06.23

Takvim 02:51
08

FETÖ'nün eczacı Özgür'ü Pensilvanya'nın en 'Özel'i! Haşhaşilerle seminere karşı çıkan CHP'liye ölüm tehdidi: Dosyası kabarık geçmişi karanlık / 13.06.23

Takvim 06:26
09

Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara nokta operasyon! HDP'nin PKK'ya desteği deşifre oldu: İlçe Başkanı paketlendi / 13.06.23

Takvim 02:01
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