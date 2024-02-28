Soykırımcı İsrail, 144 gündür Filistinde eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atıyor. İnsanlık dışı saldırı sonucu yüzlerce kişi şehit edildi. Saldırı sonrası her fırsatta soykırımcı İsraile desteği açıklayan ABD Başkanı Joe Biden sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. İsrail ile Gazzedeki esirlerin tamamının serbest bırakılması için ramazan boyunca saldırıların durdurulması konusunda anlaştıklarını belirten ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı skandal açıklamada, Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok ben bir siyonistim. ifadelerini kullandı.