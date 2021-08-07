Sosyal medyada organize kara propagandaya geçit yok! Antalya'da yangın üzerinden provokasyon yapan kadın tutuklandı / 07.08.21

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Sosyal medyada orman yangınlarına yönelik başlatılan soruşturmada kirli ittifak ortaya çıktı. Her defasında okyanus ötesinden Türkiye'yi karalamak için başlatılan operasyona maşalık eden HDP/PKK ve FETÖ gibi terör oluşumlarının bu seferki saldırısı da boşa çıkarıldı. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, “Algı operasyonlarına taviz vermeyeceğiz” dedi. Öte yandan Manavgat'ta tepesinden helikopter geçerken, “Nerede helikopter” diye haykıran provokatör tutuklandı.