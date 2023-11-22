Son dakika haberi! 47 gündür Gazzede soykırım yapan işgalci İsrail, dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Gazze hükümetinde yapılan son açıklamada ise 14 bin 128 kişi şehit oldu. Şehit olanların 5 bin 840ı çocuk, 3 bin 920si kadın. Netanyahunun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere dün saat 20.00de önce Savaş Kabinesini daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirilmişti. İsrail ve Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hamas, Bırakacağımız 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazzeye girecek ifadelerini kullandı. Yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Katar yönetimi, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı. Katliama devam edeceklerini itiraf eden Netanyahu, Savaş tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. diye konuştu.