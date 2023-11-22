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Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı / 22.11.23

Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı / 22.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı / 22.11.23

Takvim 01:19
02

Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu / 22.11.23

Takvim 08:50
03

İYİ Parti'de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır'dan Akşener'e rest: İstifa etmeyeceğim, rezil kepaze edeceğim / 22.11.23

Takvim 01:32
04

MİT'ten nefes kesen operasyon! Gazzeli dahiyi kurtarmak için devreye girdi! Demir Kubbe’yi çökertmişti / 22.11.23

Takvim 01:54
05

Yok böyle vurgun! AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık ortaya çıkardı: İBB Meclisi'nde 75 dolarlık kameraları 125 bin liraya taktılar / 21.11.23

Takvim 01:44
06

İYİ Parti'de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Akşener'den Ümit Dikbayır'a 'kesin ihraç' istemi: Taciz ve vurgun iddiaları / 21.11.23

Takvim 02:39
07

Yargıtay'dan flaş Can Atalay kararı: "İtiraz yolu açık değil" / 21.11.23

Takvim 01:14
08

Katliam destekçisi Joe Biden'a ABD'de anket şoku! Trump'ın gerisine düştü makale yazdı tokadı yedi: "Bu bir soykırım aptal!" / 21.11.23

Takvim 02:53
09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! Acı haber geldi... / 21.11.23

Takvim 02:17
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