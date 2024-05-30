7 Ekimden bu yana Gazzede katliam yapan katil İsrail, masum sivillerin sığındığı Refahtaki çadır kampını vurdu. Korkunç olayda 45 Filistinli hayatını kaybederken 249 Filistinli ise yaralandı. Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu sistematik soykırımı sadece Korkunç olay ifadesiyle tanımlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gazetecilerin Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı? sorusuna ise kaçamak yanıt verdi. Öte yandan ABD merkezli New York Times gazetesi, saldırı sonrası kullanılan mühimmatın kalıntılarının ABD üretimi GBU-39a ait olduğunu ve bu bombanın ABDde tasarlanıp üretildiğini belirtti. İşte detaylar...